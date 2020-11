Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain, Einzelkritik

WILLI ORBAN: Am Ball mit einigen Nachlässigkeiten und etwas leichtfertigen Ballverlusten. Zahlte in direkten Duellen mit Di María und Kean Lehrgeld. SPORT1 -Note: 4

Upamecano patzt folgenschwer

RB-Kapitän Sabitzer steigert sich

MARCEL SABITZER (bis 90.): Der RB-Kapitän stand erstmals in dieser Saison in der Königsklasse in der Startelf. Hatte anfangs Probleme, das Spiel an sich zu reißen. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel, ohne zu glänzen. SPORT1-Note: 3,5 (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)