AC Mailand steigt mit QLASH in eSports ein

Seitenwechsel

Das Roster für FIFA hält allerdings eine weitere Neuerung bereit. Diego "QLASH Crazy" Campagnani wechselt damit innerhalb seiner Stammorganisation den Verein und trägt fortan das rot-schwarze Trikot. An seiner Seite wird Fabio "QLASH Denuzzo" Denuzzo den Controler in die Hand nehmen. Beide treten in der eSerie A TIM 2020/2021 an.