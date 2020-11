Football-Liga in Europa gebplant - Patrick Esume sieht die Zeit gekommen

Patrick Esume will eine europäische Football-Liga gründen, an der auch mehrere deutsche Teams teilnehmen sollen. Schon 2021 soll es soweit sein.

Auf Initiative des TV-Experten und Football-Trainers Patrick Esume wird im kommenden Jahr die European League of Football (ELF) gegründet. "Ziel ist es, in Europa eine Top-Liga zu etablieren, den größten Talenten eine Bühne zu bieten mit professionellen Strukturen und diesen fantastischen Sport zu inszenieren, wie er es verdient", erklärte Esume (45) die Hintergründe des Projekts.

In der Premierensaison 2021 sollen sechs deutsche Mannschaften an den Standorten Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover oder Hildesheim, Ingolstadt und Hamburg an den Start gehen. Dazu kommen der polnische Meister Panthers Breslau sowie ein weiteres noch nicht feststehendes ausländisches Spitzenteam. Mittelfristig, so die Vision, soll die Liga auf bis zu 20 Teams aus zehn europäischen Ländern aufgestockt werden. Gespielt wird von Juni bis September.