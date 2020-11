David Alaba: Bernd Schuster rät Real Madrid zur Verpflichtung von Bayern-Star

"Alaba ist ein Juwel, ich würde ihn mit geschlossenen Augen verpflichten", sagte der gebürtige Augsburger (60) in seiner Eigenschaft als Experte des spanischen Radiosenders Onda Cero .

Der Vertrag von Alaba beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Die Münchner hatten ihr Angebot zu einer Verlängerung am Sonntag zurückgezogen. Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu in Sport Bild, Alaba müsse "nun für sich eine Entscheidung fällen". Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich aber schon skeptisch geäußert: "Ich weiß nicht mehr, wie wir noch zusammenfinden sollen."