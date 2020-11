RB Leipzig: Julian Nagelmann erklärt vor PSG-Spiel 7+3-Formel

Ungern lässt sich der Trainer vor den Spielen in die Karten schauen. Sowohl in Sachen Taktik als auch in der Spielerauswahl gibt der 33-Jährige vor einem Spiel selten Informationen Preis. Anders ist es auch vor dem wichtigen Heimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht. (Champions League: RB Leipzig – Paris Saint-Germain ab 21 Uhr im LIVETICKER)