Müller und Hummels zurück in die DFB-Elf? Rummenigge und Watzke sind dafür

Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke schalten sich in die Diskussion um eine Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels in die DFB-Elf ein. Ihre Meinung ist klar.

Ja, sollte er – zumindest, wenn es nach den Klubbossen von Borussia Dortmund und des FC Bayern München geht. Am Samstag treffen beide Teams in der Bundesliga aufeinander.( Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Sowohl Hummels als auch Müller haben in den vergangenen Wochen überragende Leistungen gezeigt. Hummels, der in der Champions League beim FC Brügge fehlen wird, erzielte gegen Arminia Bielefeld einen Doppelpack. Auch Müller traf am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln.