FC Bayern wollte Erling Haaland offenbar schon 2017 haben

Am Samstag stehen sie sich beim Duell des FC Bayern mit Borussia Dortmund gegenüber. Dabei hätten sie womöglich auch beide beim selben Verein landen können. Denn der FC Bayern war schon vor Jahren an den Diensten des hochbegabten Haaland interessiert.

Rummenigge: "Dann macht es keinen Sinn"

"Was man nicht vergessen darf: Es muss für so einen Transfer passen. Als Haaland vor einem Jahr zu Dortmund ging, war das sinnvoll: Der BVB hatte auf dieser Position einen Bedarf", sagte Bayerns Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge in einem Doppel-Interview der Sport Bild mit Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Wenn du aber Robert Lewandowski hast, macht es keinen Sinn, Haaland dazu zu holen und ihn erst einmal auf die Warteposition zu schieben."

Und so kommt es am Wochenende zum mit Spannung erwarteten Duell. Wie häufig sich Haaland und Lewandowski in der Bundesliga gegenüber stehen werden, ist dabei ebenfalls eine interessante Frage. Watzke erklärte, dass Haaland im Sommer 2021 keine Vereinbarung in seinem Vertrag besäße, die ihm einen vorzeitigen Abschied ermöglichen würde.