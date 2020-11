Champions League: BVB-Neuzugang Meunier nervt Vergleich mit Hakimi

Meunier ist Dortmunds Dauerbrenner

Heute Abend kehrt der WM-Dritte von 2018 also an seine alte Wirkungsstätte zurück - und das als Dortmunder Dauerbrenner. Denn: In allen zehn Pflichtspielen (792 Minuten) stand der Belgier auf dem Platz und war unter Trainer Lucien Favre - trotz einiger Wackel-Auftritte - immer gesetzt. Nur Abwehrchef Mats Hummels (882 Minuten), der verletzungsbedingt nicht in Brügge auflaufen kann, spielte noch mehr.