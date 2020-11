Die LoR-Europameisterschaft - Mit Deutschland als Turnierfavorit?

Vier Deutsche unter Top10

Die Teams bestehen jeweils aus drei Spielern. Um sein Land in der LoR-EM antreten lassen und vertreten zu können, musste es mindestens einer davon in die Top30 der Solo-Ranglisten geschafft haben. Im Falle von Deutschland bildete sich so ein regelrechtes Super-Team. Denn sowohl "Gamebreak0r" (#2), "freshlobster" (#3) als auch "Tilted2211" (#5) sind unter den Top5 der europäischen Rangliste.

Der Spielmodus

Gespielt wird im best-of-five-Modus. Jedes Team bringt dabei neun Decks seiner Wahl an den Start, die jeder der Spieler beherrschen sollte. Anders als beispielsweise bei Hearthstone wird vorab aber nicht die kompletten Decklist enthüllt. Lediglich die in den einzelnen Decks gespielten Champions werden vor jeder Begegnung veröffentlicht. Danach haben die Teams die Möglichkeit drei dieser Champions zu bannen.

Los geht die Legends of Runeterra-Europameisterschaft: Chroniken von Targon am 7. November mit dem Start der ersten Gruppenphase, die sich über insgesamt drei Wochen erstrecken wird und schließlich am 28. in die Viertelfinals führt. Am 29. November gipfelt das ganze Spektakel dann in den Halbfinals und nachdem diese ausgetragen worden sind im großen Finale, bei dem der erste europäische Champion von LoR gekürt wird.