Sergio Ramos macht 100. Tor für Real Madrid - Kroos half häufig

Sergio Ramos ist nicht nur Anführer und Abwehrchef von Madrid. Auch vor dem Tor hat der Superstar Qualitäten, die es so noch nie zuvor bei Real gab.

Der Anführer und Superstar von Real Madrid ist nicht nur ein selten begabter Abwehrspieler - er ist auch der torgefährlichste Verteidiger, den die Königlichen in ihrer langen, stolzen Geschichte je erlebt haben.

Beim 3:2-Sieg der Madrilenen gegen Inter Mailand in der Champions League schoss der 34-Jährige sein 100. Tor im Real-Trikot. Nur 19 Spieler haben das wettbewerbsübergreifend überhaupt je geschafft, ein reiner Verteidiger war keiner von ihnen. Fernando Hierro spielte zwar auch als Abwehrmann, wurde aber meist im Mittelfeld eingesetzt.

Kroos auf Ramos - ein Erfolgsrezept

Sein erstes Tor schoss Ramos vor 15 Jahren, damals traf er am 6. Dezember 2005 gegen Olympiakos Piräus. Per Kopf, versteht sich. 55 seiner 100 Tore erzielte er so, berichtet der Daten-Dienstleister Opta. 37 Mal netzte er mit dem stärkeren rechten Fuß. Besonders hohe Gefahr geht von dem Kapitän immer dann aus, wenn der Ball ruht. 39 Mal veredelte er eine Ecke, 22 Mal einen Freistoß.