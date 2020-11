Champions League: Pressestimmen zu Salzburg - Bayern und Donezk - Gladbach

Der FC Bayern ist in der Champions League weiter auf Kurs Gruppensieg. Auch das dritte Gruppenspiel entschied das Team von Hansi Flick für sich, beim FC Salzburg gab es einen lange Zeit hart umkämpften 6:2-Sieg . ( Service: Ergebnisse der Champions League )

Bayerns Sieg in Salzburg

Spanien:

Marca: "Die Offensivwalze der Bayern zerstört Salzburg in den letzten 10 Minuten."

AS: "Bayern ist unbesiegbar. Gewinnen, gewinnen und wieder gewinnen. Jener mythische Satz, den Luis Aragonés einst prägte, beschreibt diese Bayern vielleicht am besten."

Italien:

Eurosport.it: "Flick hört nie auf. Seine Männer spielen nicht ihr bestes Spiel, sie leiden lange, aber am Ende ziehen sie es durch: Volle Punktzahl für die Bayern."

Frankreich:

L'Equipe: "Der FC Bayern muss leiden, setzt sich aber in der Champions League gegen Salzburg durch."

England:

Österreich:

Kronenzeitung: "Salzburg riecht an Sensation - und kassiert Abfuhr. Eine beherzte Vorstellung ist für Meister Red Bull Salzburg im Debakel geendet! Die Salzburger mussten sich in der Champions League am Dienstag Titelverteidiger Bayern München deutlich mit 2:6 geschlagen geben."