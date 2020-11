Erster Einsatz bei BLAST Premier - NiKo wechselt zu G2

Man muss nicht Jahrhunderte in der CS-Szene verbracht haben, um zu wissen, dass NiKo als eines der größten Talente der Welt gilt. Der 23-jährige Bosnier hat einen langen Weg hinter sich, doch der Erfolg kam bereits in jungen Jahren.

Als so manch einer noch für die Mittelstufe paukt, sitzt NiKo bereits vor seinem PC und spielt CS 1.6 für Teams wie FullProof oder, mit gerade mal 15 Jahren, auch bei iNation, einer der bekanntesten Organisationen im Südosteuropäischen Raum. Früh übt sich und so hat NiKo schon als Jugendlicher an Turnieren wie der DreamHack Bukarest teilgenommen. Das legendäre Line-Up zu der Zeit, LETN1 (damals 1NTEL), kassad, emi, JORDAN und NiKo.