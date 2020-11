Formel 1: Sebastian Vettel viel langsamer als Leclerc? Das sagen die Zahlen

Sebastian Vettel ist aktuell oft chancenlos gegen Charles Leclerc. Doch liegt das an Vettel oder am Ferrari? Die Statistiken sprechen eine klare Sprache.

Es sind Fragen, die sich vielleicht sogar Sebastian Vettel selbst in Momenten des Zweifelns stellt. Hat er die Fähigkeit verloren, extrem schnell Auto zu fahren? Hat er in seinem Teamkollegen Charles Leclerc seinen Meister gefunden? Oder gibt es doch Unterschiede bei den beiden Ferrari-Dienstwagen in der Formel 1?

Schumacher: Alle Upgrades in Richtung Leclerc

Vettel selbst hielt sich mit seiner Kritik am Fahrverhalten des Autos in Imola zurück. "Ich komme besonders im Qualifying nicht auf die Zeiten von Charles. Im Rennen war es eigentlich ok, aber wenn du im Qualifying zu weit hinten stehst, hängst du meistens im Verkehr fest und das Rennen ist dann quasi nach dem Start schon gelaufen."

Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass das Qualifying eher eine Paradedisziplin des Heppenheimers war. In seinen Ferrari-Jahren mit Kimi Räikkönen 2015 bis 2018 war er in 81 Qualifyings 60 Mal schneller als der Finne, der immer noch als Vollgaspilot und eines der größten Naturtalente aller Zeiten gilt.

Marko spricht über Vettel-Duell mit Webber

Ricciardo schneller als Vettel im Red Bull

Dass ähnlich wie der Ferrari in diesem Jahr auch der Red Bull von 2014 nicht zum Fahrstil des Deutschen passte, zeigen die Zahlen. In 19 Qualifyings war Webbers Landsmann Daniel Ricciardo zwölf Mal schneller.

Marko: "Aber der Red Bull war kein Siegerauto, Mercedes war meilenweit überlegen. Wenn Sebastian mit einem Auto eins ist, ist er kaum zu schlagen. Das hat man ja in den Jahren 2010 bis 2013 deutlich sehen können, als wir vier WM-Titel in Folge mit ihm holen konnten und sein starker Teamkollege keine Chance gegen ihn hatte."

Was für ein Debakel für Ferrari! Beim Großen Preis von Brasilien räumen sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc kurz vor dem Ende gegenseitig ab © Getty Images

Nachdem Leclerc den Deutschen überholt, setzt Vettel zum Gegenangriff an. Dabei kommt es zur Kollision ... © twitter.com/F1

... in Folge derer sich beide Ferrari-Piloten ihre Reifen zerstören und das Rennen vorzeitig beenden müssen © twitter.com/F1

Manchmal ist die Technik verantwortlich, manchmal sind es Patzer des Deutschen, die Ferrari Punkte, Siege und Titel kosten. © Credit: SPORT1-Montage/Getty Images/Imago

SPORT1 blickt auf die schier endlose Fehler-Chronologie zurück © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/twitter.com/F1

SAISON 2016: Die Saison beginnt alles andere als nach Plan für Vettel und Ferrari. In den ersten beiden Rennen versagt erst die Technik, bevor Vettel in China nach einem schwachen Start bei einem Ausweichmanöver ausgerechnet mit Teamkollege Räikkönen kollidiert, Vettel fällt zwischenzeitlich auf Rang neun zurück © Getty Images

In Silverstone bekommt der Deutsche nach einem Manöver gegen Felipe Massa fünf zusätzliche Strafsekunden aufgebrummt, am Ende steht ein enttäuschender neunter Rang zu Buche © Getty Images

In Malaysia schießt Vettel Mercedes-Pilot Nico Rosberg beim Überholversuch ab, für den Deutschen ist das Rennen wieder einmal nach nur wenigen Sekunden beendet. Die Entschuldigung folgt später per Telefon © Getty Images

Ein Kuriosum ereignet sich am Hockenheimring. Vettel wähnt das Rennen bereits eine Runde zu früh als beendet, geht vom Gas und lässt austrudeln. Als zwei überrundete Autos innen im Renntempo vorbeigehen, merkt Vettel, dass der Lauf noch nicht zu Ende ist und beschleunigt - ein Fehler, der zum Glück ohne Folgen bleibt © Getty Images

SAISON 2017: Vettel geht in Montreal/Kanada von Startplatz zwei aus ins Rennen. Den Beginn verschläft der 30-Jährige, fällt auf Position vier zurück. Dadurch gerät er ins Gedränge und es kommt zur Berührung mit Max Verstappen. Platz vier statt zwei bedeuten sechs verschenkte Punkte in der WM-Wertung © Getty Images

Im darauffolgenden Rennen in Baku ereignet sich eine der denkwürdigsten Szenen der Saison 2017. Während einer Safety-Car-Phase fährt der in Führung liegende Hamilton aufreizend langsam. Damit rechnet Vettel nicht, beschleunigt und kracht dem Mercedes-Fahrer ins Heck © twitter.com/F1

Danach setzt er sich an Hamiltons Seite und fährt ihm absichtlich in die linke Flanke. Hamiltons Auto nimmt Schaden, ein Boxenstopp für die Reparatur wirft ihn zurück. Vettel kassiert eine Zehn-Sekunden-Strafe. Am Ende wird es Rang vier knapp vor seinem Rivalen © Getty Images

In Mexiko muss Polesetter Vettel bereits nach dem Start in der dritten Kurve seine allerletzte Chance auf den WM-Titel begraben, als sich Hamilton und er in die Quere kommen. Beide Fahrer müssen danach an die Box und sich hinten im Feld wieder einreihen © Getty Images

Während Niki Lauda die Schuld ganz klar bei Vettel sieht, entscheiden sich die Rennstewards nach einer Untersuchung aber gegen eine Vettel-Strafe. Den benötigten zweiten Platz, um im Titelrennen zu bleiben, erreicht der Deutsche aber ohnehin nicht © Getty Images

Addiert man die vergebenen Zähler, die aufgrund von Patzern auf das Konto des Deutschen gehen, kommt man in der Saison 2017 auf 50 Punkte © Getty Images

SAISON 2018: In Le Castellet crasht Vettel, von Platz drei gestartet, in der ersten Kurve in Valtteri Bottas und fällt ans Ende des Feldes zurück. Ohne die Kollision wäre er bei Hamiltons Sieg mindestens Dritter geworden © Getty Images

Wegen einer Behinderung von Sainz im Qualifying von Spielberg wird Vettel drei Plätze strafversetzt - statt von Rang drei startet er von Rang sechs und wird am Ende Dritter © Getty Images

Die wohl größte Enttäuschung im vergangenen Jahr erlebt der Heppenheimer beim Deutschland-GP auf dem Hockenheimring. In Führung liegend rutscht er bei einsetzendem Regen ins Kiesbett und wirft die 25 Punkte für den Sieg weg © Getty Images

Beim Ferrari-Heimspiel in Monza crasht Vettel in der zweiten Schikane in das Auto von Hamilton, der sogar noch den Führenden Räikkönen überholen kann. Vettel wird am Ende Vierter statt Erster, Hamilton holt sieben Zähler mehr als erwartet © Getty Images

Im Japan-Qualifying macht Vettel auf seiner einzigen schnellen Runde einen Fehler, muss von Rang acht aus starten. Im Rennen kracht er dann mit Verstappen zusammen und wird am Ende nur Sechster, obwohl der dritte Rang möglich gewesen wäre © Getty Images

In Singapur kommt es direkt nach dem Start zu einem Crash, in den Vettel, Verstappen und Räikkönen verwickelt sind. Für das Trio ist das Rennen beendet, Hamilton lacht sich als Sieger ins Fäustchen. Der Hauptschuldige am Crash ist Vettel, der seine Führungsposition zu vehement verteidigt. Ein Sieg war eigentlich eingeplant... © Getty Images

In Austin crasht Vettel kurz nach dem Start in Ricciardo und der Deutsche fällt ans Ende des Feldes zurück. Er kämpft sich immerhin auf Rang vier nach vorne, bei seinen starken Zeiten wäre hier aber der Sieg drin gewesen © Getty Images

Auch 2018 haben Vettel und Ferrari durch Fehler 96 Punkte verschenkt, ohne die es 26 Punkte Vorsprung auf Hamilton gewesen wären © Getty Images

SAISON 2019: Nach nur wenigen Rennen in der Saison 2019 steht Ferrari bereits unter Zugzwang - obwohl die Scuderia bei den Testfahrten in Barcelona die Nase weit vorne hat. Auf Platz vier beim Auftaktrennen in Melbourne folgt nach einem Vettel-Patzer Platz fünf in Bahrain © Getty Images

Im Duell mit seinem ärgsten Rivalen Lewis Hamilton verliert der Deutsche im zweiten Rennen der Saison 2019 kurz die Kontrolle über seinen Boliden und dreht sich - ein Fehler mit Folgen © Getty Images

Wenig später fliegt auch noch sein Frontflügel weg, es bleibt nur noch die Fahrt in die Box - und jede Podestchance ist dahin. Nach nur zwei Rennen liegt Vettel schon 22 Punkte hinter dem WM-Führenden Valtteri Bottas © Getty Images

Nicht nur die eigenen Fehler kosten Vettel Zeit. Immer wieder trifft Ferrari taktische Fehlentscheidungen. Wenn die Piloten auf der Strecke dicht beieinander liegen und der Hinterherfahrende schneller ist, greift das Team oft zu spät ein © Getty Images

In Barcelona verbremst sich Vettel in der ersten Kurve. Er muss durch die Auslaufzone ausweichen und handelt sich einen Bremsplatten ein. Beides kostet viel Zeit © Getty Images

Viel Zeit lässt die Crew auch bei den ersten Boxenstopps liegen. Sowohl bei Vettel als auch bei Charles Leclers dauert es 4,4 Sekunden, bis alle Reifen montiert sind. Das Problem in beiden Fällen: der Schlagschrauber wird an einem Hinterrad verkantet angesetzt © Getty Images

Auf der Strecke sind es dann taktische Fehler, die die beiden Ferrari-Piloten einbremsen. Erst wird Leclerc rundenlang nicht an Vettel vorbeigelassen, obwohl dessen Reifen stark nachlassen. Dann gurkt Vettel nach seinem zweiten Boxenstopp viel zu lang hinter Leclerc her. Die Konsequenz: Schon nach dem fünften Rennen liegt Vettel 48 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton © Getty Images

Der Große Preis von Kanada Anfang Juni beginnt für Sebastian Vettel eigentlich gut. Am Start behauptet er seine Pole Position und auch nach dem Stopp in der Box bleibt der Deutsche vor Konkurrent Lewis Hamilton © Getty Images

Doch in der 47. Runde passiert es. Eingangs einer Kurve verliert Vettel das Heck seines Autos. Der vierfache Weltmeister schießt nach seinem Fahrfehler geradewegs in die Wiese und verliert dort jeden Grip © Getty Images

Als Vettel auf die Strecke zurückkommt, muss der direkt hinter ihm fahrende Lewis Hamilton blitzschnell reagieren, um eine Kollision zu verhindern. "Ich war froh, dass ich nicht in die Mauer gerasselt bin und das Auto noch abfangen konnte", erklärt Vettel nach dem Rennen © Sky

Die Stewards nehmen nur wenige Augenblicke nach Vettels Ausflug in Richtung Gras das Manöver genauer unter die Lupe und belegen den Deutschen mit einer Fünf-Sekunden-Strafe © Getty Images

Vettel kommt mit seinem Ferrari im Anschluss zwar als Erster im Ziel an, muss den Sieg nach Anwendung der Strafe aber Lewis Hamilton überlassen © Getty Images

"Das ist natürlich bitter. Aber ich gebe niemandem die Schuld", sagt Vettel nach dem Rennen © Getty Images

Statt den zu erwartenden 25 Punkten gibt es für den Deutschen nur 18. Lewis Hamilton darf sich dagegen über die volle Ausbeute freuen. In der Fahrerwertung liegt er nach nur sieben Rennen bereits 62 Punkte vor seinem deutschen Rivalen © Getty Images

Auch wenn sich Vettel nach dem Rennen massiv über die Entscheidung der Stewards beschwert, ist der Fahrfehler des Deutschen der Ursprung für den verlorenen Sieg in Montreal © Getty Images

Beim Großen Preis von Österreich verschläft das italienische Team den Reifenwechsel von Sebastian Vettel. Als der Deutsche in die Box fährt, um auf den Boxenstopp von Lewis Hamilton zu reagieren, stehen noch keine neuen Reifen bereit © Getty Images

Ferrari beeilt sich, holt die Reifen heran, verliert aber drei Sekunden durch den Fauxpas. Vettel steht insgesamt sechs Sekunden in der Box. Das Team-Radio habe nicht funktioniert, nannte Ferrari als Erklärung für das Missgeschick. Dadurch hätten die Techniker nicht gehört, dass Vettel komme © Getty Images

Nicht der einzige Fehler des Wochenendes: Das Qualifying zum Großen Preis von Österreich beginnt für Sebastian Vettel und Ferrari vielversprechend. Zwischenzeitlich sind die Roten sogar auf Kurs Richtung Doppel-Pole © Getty Images

Doch schon in Q2 deutet sich das Unheil an. Zunächst ist von Problemen am Unterboden die Rede. Doch während Q3 sickert durch, dass es sich um einen Defekt im Luftdruckschlauch handelt. Vettel kann keine Runde mehr absolvieren © Getty Images

Die Fehler-Serie von Sebastian Vettel und Ferrari geht weiter. Beim Großen Preis in Silverstone fährt Vettel im Kampf um Platz drei auf Max Verstappen auf. Verstappen wird noch Fünfter, Vettel landet auf Rang 16 ©

Sebastian Vettel erlebt im Qualifying auf dem Hockenheimring seinen nächsten Tiefpunkt. Ohne Motor-Power rollt er an die Box, scheidet ohne gezeitete Runde aus und muss das Rennen am Sonntag als Letzter in Angriff nehmen. Im Rennen fährt er dennoch furios auf Rang zwei, dafür patzt sein Teamkollege © Getty Images

