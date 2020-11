FC Chelsea: Die Gründe für die Torflaute von Kai Havertz unter Lampard

Havertz lässt Torgefahr vermissen

Zwar will Timo Werner die Torflaute seines Mitspielers nicht überbewerten ("Natürlich ist es für Kai wichtig, Tore zu erzielen, aber man sieht in den Spielen mit ihm, dass es bei ihm um mehr geht, als Tore zu schießen. Er spielt Schlüsselpässe, macht gute Bewegungen."), Zufall ist die aktuelle Torstatistik von Havertz jedoch nicht.

Havertz bei Bayer ohne echte Position

Tatsächlich kam er in Leverkusen auf all diesen Positionen zum Einsatz. Jedoch nur nominell, wie seine Heatmap des Datendienstleisters Opta , welche die BBC veröffentlichte, zeigt.

Das Internationale Zentrum für Sportstudien "CIES Football Observatory" hat eine Liste mit den wertvollsten U20-Talenten in den Top-5-Ligen Europas herausgegeben. Die Rangliste ergibt sich nach dem erwarteten Transferwert der Spieler. Auch einige Bundesliga-Talente haben es in die Liste geschafft © Getty Images

PLATZ 50 - SOFIANE DIOP (AS MONACO): Der offensive Mittelfeldspieler erarbeitete sich zu Saisonbeginn einen Stammplatz bei den Monegassen, ohne allerdings einen Scorerpunkt zu sammeln. Nach dem katastrophalen Start seines Teams verlor der 18-jährige Franzose diesen allerdings und stand zuletzt nicht einmal mehr im Kader des Klubs aus dem Fürstentum. Das "CIES Football Observatory" schätz den Transfer-Wert von Diop auf neun Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 49 - PIETRO PELLEGRI (AS MONACO): Der Italiener wechselte im Januar 2018 für 21 Millionen Euro von Jugendklub FC Genua nach Monaco. Bei seinem Debüt traf Diops Teamkollege gegen Girondins Bordeaux, den Rest der Saison verpasste der Mittelstürmer allerdings wegen einer Leistenverletzung. Der Wert des 18-Jährigen liegt ebenfalls bei neun Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 48 - MOUSSA SYLLA (AS MONACO): Und nochmal Monaco! Der Angreifer darf sich mit 19 Jahren immerhin schon Champions-League-Torschütze nennen. In der Ligue 1 gelang dem Franzosen in dieser Saison allerdings noch kein Tor (16 Einsätze). Auch Sylla verlor zuletzt seinen Stammplatz. Wert: 9,3 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 47 - WOO-YEONG JEONG (FC BAYERN): Der Südkoreaner durfte bei den Bayern in der Bundesliga, sowie der Champions League wenige Minuten die Luft der großen Fußball-Bühne einatmen. Ansonsten ist der Außenstürmer bei der Reserve im Einsatz. In der Regionalliga Bayern erzielte der 19-Jährige in 26 Spielen 12 Tore und bereitete weiter 5 Treffer vor. All das bringt ihm einen Wert von 9,6 Millionen Euro ein © Getty Images

PLATZ 46 - JOE WILLOCK (FC ARSENAL): Willock ist ein weiterer Emporkömmling der Gunners-Talentschmiede. Auch der gebürtige Londoner spielt zumeist noch für die Reserve von Arsenal. Als er im FA Cup gegen den FC Blackpool ran durfte, gelang dem zentralen Mittelfeldspieler allerdings ein Doppelpack. Auch in der Europa League traf der 19-Jährige bereits. Wert: 9,8 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 45 - OLIVER SKIPP (TOTTENHAM HOTSPUR): Der defensive Mittelfeldspieler durchlief alle Jugendmannschaften der Spurs. In dieser Saison durfte der 18-Jährige zum ersten Mal Premier League-Luft schnuppern. Skipp machte seine Sache gut, was ihm mit einer Wertung von 9,9 Millionen Euro zu einem wertvollen Talent macht © Getty Images

PLATZ 44 - MORGAN GIBBS-WHITE (WOLVERHAMPTON): Schon wieder ein Engländer! Der zentrale Mittelfeldspieler entwickelte sich bei dem Überraschungsteam aus Wolverhampton mit 19 Jahren bereits zu einem wichtigen Ergänzungsspieler. 30 Einsätze absolvierte Gibbs-White in dieser Spielzeit für die Wolves, das bringt ihm einen Wert von 10,1 Millionen Euro ein © Getty Images

PLATZ 43 - RIQUI PUIG (FC BARCELONA): Ein Junge aus der legendären La Masia. Der Spanier durfte zuletzt zweimal in La Liga ran und sammelte dadurch erste Erfahrungen im Starensemble von Barca. Als zentraler Mittelfeldspieler will Puig den Barca-Legenden Xavi und Andrés Iniesta nacheifern. Mit 19 Jahren wird sein Wert auf 10,1 Millionen Euro geschätzt © Getty Images

PLATZ 42 - TYLER ADAMS (RB LEIPZIG): Der US-Amerikaner kam im Januar von den New York Red Bulls nach Leipzig. Im defensiven Mittelfeld erkämpfte er sich schnell einen Stammplatz, der 20-Jährige fiel zuletzt aber wegen Adduktorenbeschwerden aus. Wert: 10,2 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 41 - JUAN HERNÁNDEZ (SD HUESCA): Der Kolumbianer ist vom FC Watford nach Spanien ausgeliehen. Bei Huesca war der 20-Jährige in dieser Saison absoluter Stammspieler. Der Stürmer erzielte in 34 Ligaspielen vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Auch für die kolumbianische Nationalmannschaft debütierte Hernández bereits. Und zwar mit einem Doppelpack gegen Costa Rica. Wert: 10,8 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 40 - BEN WOODBURN (FC LIVERPOOL): Mit 17 Jahren durfte sich Woodburn bereits Nationalspieler von Wales nennen. In 10 Länderspielen hat der Außenstürmer bereits zwei Tore erzielt. Auch bei den Reds durfte der 19-Jährige unter Jürgen Klopp bereits erste Erfahrungen sammeln, was ihm einen Wert von 10,9 Millionen Euro einbringt © Getty Images

PLATZ 39 - ALESSANDRO BASTONI (FC PARMA): Im Sommer wird Bastoni zu Inter Mailand zurückkehren. Die Leihe nach Parma hat den 20-Jährigen allerdings weitergebracht. Bastoni hatte sich in der Innenverteidigung schnell einen Stammplatz erarbeitet. In der kommenden Spielzeit will er bei Inter nun den nächsten Schritt gehen. Wert: 11,5 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 38 - YAN VALERY (FC SOUTHAMPTON): Der 20-Jährige feierte mit Trainer Ralph Hasenhüttl jüngst den Klassenerhalt und außerdem eine starke Saison. Als rechter Verteidiger war der Franzose gesetzt und erzielte in 22 Premier-League-Spielen auch zwei Tore. Sein Wert wird auf 11,5 Millionen Euro geschätzt © Getty Images

PLATZ 37 - ETHAN AMPADU (FC CHELSEA): Wie Woodburn, ist auch Ampadu bereits walisischer Nationalspieler. Bei seinem Debüt war der Innenverteidiger sogar noch einige Monate jünger. Bei Chelsea durfte der 18-Jährige in dieser Saison im FA Cup und der Europa League erste Erfahrungen sammeln. Wert: 12,1 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 36 - ARNE MAIER (HERTHA BSC): Der deutsche U21-Nationalspieler ist bei der Hertha mit seinen 20 Jahren bereits gar nicht mehr wegzudenken. Im defensiven Mittelfeld erledigt Maier stets zuverlässig seinen Job, was ihn - mit einem Wert von 12,4 Millionen Euro - zu einem begehrten deutschen Talent macht © Getty Images

PLATZ 35 - EDWARD NKETIAH (FC ARSENAL): Die Gunners haben den den englischen Jugend-Nationalspieler dem Stadtrivalen Chelsea abgeluchst. Ein kluger Schachzug, denn der 19-Jährige zeigt sich bei der Arsenal-Reserve als treffsicherer Stürmer und hat mittlerweile auch 18 Partien für die erste Mannschaft bestritten (zwei Tore). Eine Leihe zum FC Augsburg zerschlug sich im Winter, da Coach Unai Emery Nketiah bei der Mannschaft haben wollte. Das zeigt, welchen Stellenwert er bereits genießt. Wert: 12,6 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 34 - MALANG SARR (OGC NIZZA): In Nizza geboren, hat Sarr mit 20 Jahren bereits 96 Spiele für seinen Heimatverein absolviert. Im Klub hat er seinen Stammplatz in der Innenverteidigung schon lange sicher, auch in der französischen U21 ist er gesetzt, was seinen Wert von 12,8 Millionen Euro erklärt © Getty Images

PLATZ 33 - RAFAEL LEÃO (OSC LILLE): Im letzten Sommer konnte Lille den Portugiesen ablösefrei von Sporting Lissabon verpflichten. Ein echter Transfercoup! Der Stürmer überzeugt nach leichten Startschwierigkeiten voll und ganz und hat in 24 Ligaspielen acht Tore erzielt. Mit 19 Jahren liegt sein geschätzter Wert bei glatten 13 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 32 - BRAHIM DÍAZ (REAL MADRID): Im Januar überwiesen die Königlichen für den Spanier 17 Millionen Euro auf das Konto von Manchester City. Unter Zinedine Zidane bekam der 19-Jährige zuletzt viel Spielzeit. Dabei gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler zwei Vorlagen in sieben Ligaspielen. Wert: 13,4 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 31 - BENOÍT BADIASHILE (AS MONACO): Der Franzose durchlief die Jugendabteilungen von Monaco und wurde in dieser Saison zur Stammkraft in der Innenverteidigung. Mit 18 Jahren! Bereits vor einem Jahr wurde Badashile mit einigen Top-Klubs wie dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wert: 14,3 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 30 - ALPHONSO DAVIES (FC BAYERN): Mit 16 Jahren debütierte Davies bereits für die kanadische Nationalmannschaft. Im Januar ließen sich die Bayern den 18-Jährigen von den Vancouver Whitecaps dann 10 Millionen Euro kosten. Privat fühlt sich der Außenstürmer in München bereits sehr wohl und auch sportlich läuft es gut. In sechs Bundesligaspieler schoss Davies bereits sein Debüt-Tor. Ein Spieler mit viel Talent und einem Wert von 15 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 29 - HAMED TRAORÉ (FC EMPOLI): Der Ivorer hat sich bei Empoli in dieser Spielzeit einen Stammplatz in der Serie A verdient. Zuletzt sollen der AC Florenz und Juventus Turin an dem 19-Jährigen interessiert gewesen sein, dessen Wert auf 15,1 Millionen Euro taxiert wird © Getty Images

PLATZ 28 - JEAN-CLAIR TODIBO (FC BARCELONA): Im Januar verpflichtete Barca den französische U20-Nationalspieler vom FC Toulouse. Für den Schnäppchenpreis von einer Millionen Euro. Seitdem durfte der 19-Jährige zweimal in La Liga ran. Der Sommer wird zeigen, ob der Innenverteidiger sich bei den Katalanen bereits durchsetzen kann, oder ob eine Leihe in Frage kommt. Wert: 15,2 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 27 - MATHEUS CUNHA (RB LEIPZIG): Im letzten Sommer überwies Leipzig 15 Millionen Euro nach Sion. Der Grund waren die Dienste von Cunha, der in Leipzig seitdem als Ergänzungsspieler eine gute Rolle spielt. In 38 Spielen traf der Brasilianer neun Mal für die Roten Bullen. Der Wert des 19-Jährigen wird auf 15,6 Millionen Euro geschätzt © Getty Images

PLATZ 26 - MOUSSA DIABY (PSG): Der Außenstürmer hat sich zu einem Liebling von PSG-Coach Thomas Tuchel entwickelt. Zuletzt spielte der Franzose fast immer, über die Saison hinweg steuerte er in 33 Partien elf Scorerpunkte bei. Wert: 15,6 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 25 - DIEGO LAINEZ (BETIS SEVILLA): Im Januar wagte der Mexikaner den Sprung nach Europa und wechselte zu Betis Sevilla, die sich den 18-Jährigen 14 Millionen Euro kosten ließen. Der Offensivmann ist bereits Nationalspieler und erzielte in der Europa League auch schon seinen ersten Treffer für den neuen Klub. Zur Belohnung erhält Lainez einen Wert von 16 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 24 - FRAN BELTRÁN (CELTA VIGO): 1,70 Meter groß, 20 Jahre alt und im zentralen Mittelfeld beheimatet. Beltrán ist eines der größten spanischen Talente. Bei Celta Vigo spielte er eine starke Saison und erzielte sein erstes La Liga-Tor. Wert: 17,2 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 23 - FERRÁN TORRES (FC VALENCIA): Ein weiteres Mega-Talent der stolzen Fußballnation auf der iberischen Halbinsel. Der Rechtsaußen durchlief die Jugendakademie von Valencia und kam in dieser Saison zu einigen Einsätzen für die Fledermäuse. Der Wert des 19-Jährigen wird mit 17,9 Millionen Euro bemessen © Getty Images

PLATZ 22 - DAN-AXEL ZAGADOU (BORUSSIA DORTMUND): Mit seiner ablösefreien Verpflichtung von PSG gelang dem BVB im Sommer 2017 ein echter Transfercoup. In der Innenverteidigung ist die 1,96 Meter Kante nicht mehr wegzudenken. Zuletzt fiel der 19-Jährige aber wegen Knieproblemen aus und konnte im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr helfen. Wert: 19,5 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 21 - MOISE KEAN (JUVENTUS TURIN): Mit 19 Jahren ist Kean bereits der Hoffnungsträger des italienischen Fußballs. Der Mittelstürmer netzte in seinen ersten drei Länderspielen zweimal und ist außerdem Symbolfigur im Kampf gegen den Rassismus. Bei Juve traf er in 15 Partien sieben Mal. Er ist die Zukunft des Klubs von Cristiano Ronaldo, mit einem geschätzten Wert von 20,3 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 20 - CALLUM HUDSON-ODOI (FC CHELSEA): Eines der aufregendsten Talente im Fußball. Im Winter wollte der FC Bayern den Engländer unbedingt verpflichten, Chelsea blockte den Transfer allerdings ab. Wenn der 18-Jährige bei den Blues gespielt hat, überzeugte er immer. Ende April zog sich der Flügelflitzer allerdings einen Achillessehnenriss zu. Nach der Reha wird es spannend, wie sein Weg weitergeht. Wert: 20,3 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 19 - OZAN KABAK (VFB STUTTGART): Im Januar wurde der Türke zu Stuttgarts Rekordtransfer (12 Millionen Euro Ablöse). Der Innenverteidiger wurde bei Galatasaray ausgebildet und etablierte sich bei den Schwaben sofort als Stammkraft. Falls der VfB absteigen sollte, wird Kabak höchstwahrscheinlich schon wieder den Verein wechseln. Atletico Madrid soll interessiert sein. Wert: 20,8 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 18 - PHIL FODEN (MANCHESTER CITY): Der englische Youngster gilt als einer der Lieblingsspieler von Coach Pep Guardiola. Der 18-Jährige bekam zuletzt immer öfter die Chance, sein Talent zu zeigen und tat dies zuverlässig. Ende April erzielte der zentrale Mittelfeldspieler in der Premier League den 1:0-Siegtreffer gegen Tottenham und führte City damit zu einem enorm wichtigen Sieg im Titelrennen. Belohnt wird das Mega-Talent mit einem Wert von 21,9 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 17 - BOUBACAR KAMARA (OLYMPIQUE MARSEILLE): In Marseille geboren, hat sich der 19-Jährige in dieser Saison ins Team seines Heimat- und Jugendklubs gespielt. In der Innenverteidigung ist er gesetzt, fast alle Topklubs sollen an ihm dran sein. Auch der FC Bayern und der BVB sollen Kamara beobachten, der auf einen Wert von 26,6 Millionen Euro kommt © Getty Images

PLATZ 16 - ALBAN LAFONT (AC FLORENZ): Schon mit 16 Jahren feierte der Torhüter für den FC Toulouse sein Debüt in der Ligue 1. Mittlerweile hält der 20-Jährige den Kasten der Fiorentina sauber. Lafont ist französischer U20-Nationaltorhüter und könnte die Zukunft im Tor der Équipe Tricolore sein. Deswegen kommt er auf einen Wert von 28,3 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 15 - DWIGHT MCNEIL (FC BURNLEY): Der englische Außenstürmer wechselte vor 5 Jahren aus der Jugend von Manchester United zum FC Burnley. Dort hat der 19-Jährige nun seinen Durchbruch geschafft. In 20 Premier League-Spielen erzielte McNeil drei Tore und verzeichnete fünf Assists. Manchester City soll schon Interesse angemeldet haben. Wert: 28,6 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 14 - PEDRO PORRO (FC GIRONA): Mit Girona steckt der 19-Jährige zwar noch tief im Abstiegskampf der La Liga, an den Leistungen des rechten Außenverteidigers liegt dies aber weniger. Porro ist spanischer U21-Nationalspieler und soll bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. Sein Wert wird mit 29,4 Millionen Euro bemessen © Getty Images

PLATZ 13 - DIOGO DALOT (MANCHESTER UNITED): Im Sommer 2018 verpflichteten die Red Devils den Rechtsverteidiger für 22 Millionen Euro vom FC Porto. Der portugiesische U21-Nationalspieler spielte sich nach einer Verletzung ins Team und kam unter Coach Ole Gunnar Solskjaer immer häufiger zum Zug, was seinen Wert von 30,2 Millionen Euro erklärt © Getty Images

PLATZ 12 - SAMUEL CHUKWUEZE (FC VILLARREAL): Erst im Sommer 2017 wechselte der Offensivspieler aus seiner Heimat Nigeria zum FC Villarreal. Die großen Stärken des Nationalspielers sind das starke Dribbling, die gute Technik und die extrem schnellen Bewegungen. Er ist ein Grund, warum das Gelbe U-Boot den Abstieg aus La Liga wohl verhindern kann. Wert: 35 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 10 - RYAN SESSEGNON (FC FULHAM): Der gebürtige Londoner durchlief bei Fulham alle Jugendabteilungen. In dieser Spielzeit absolvierte der 18-Jährige 34 Premier League-Spiele, in denen er vor allem seine Vielseitigkeit zeigte. Mal spielte Sessegnon als Linksverteidiger, mal im linken Mittelfeld und oftmals sogar als Außenstürmer. Nach dem Abstieg seines Jugendklubs wird das Mega-Talent - mit dem Wert von 43,5 Millionen Euro - im Sommer wohl ziemlich beliebt sein © Getty Images

PLATZ 9 - EVAN N´DICKA (EINTRACHT FRANKFURT): Für manche vielleicht ein bisschen überraschend hat es das Eintracht-Talent in die Top 10 geschafft. Der Innenverteidiger ist eine wichtige Säule des Frankfurter Erfolgs. In seinem Heimatland Frankreich ist das nicht unbemerkt geblieben. Zuletzt wurde von einem Interesse von PSG berichtet. Wert: 44,1 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 7 - VINÍCIUS JÚNIOR (REAL MADRID): Im Sommer 2018 wagte der Brasilianer den Sprung nach Spanien. 45 Millionen Euro zahlte Real Madrid an Flamengo. Der 18-Jährige bekam in der verkorksten Saison der Königlichen schon überraschend viel Spielzeit und begeisterte die Fans oftmals mit seinem spektakulären Spiel. Der Flügelflitzer kommt auf einen Wert von 55 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 6 - GIANLUIGI DONNARUMMA (AC MAILAND): Der 20-Jährige ist in Italien der legitime Nachfolger der Legende Gianluigi Buffon. Donnarumma gilt als größtes Torwart-Talent im Fußball, in seinem jungen Alter hat er bereits unglaubliche 161 Spiele für den AC Mailand absolviert. Hinzu kommen 12 Länderspiele. Der teuerste Torwart der Liste kommt auf einen Wert von 59,4 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 5 - DECLAN RICE (WEST HAM): Ein weiterer Engländer schafft es in die Top 5. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich in der Premier League bereits so gut etabliert, dass er unter Gareth Southgate zum Nationalspieler wurde. Die englischen Top-Klubs sind allesamt heiß auf den 20-Jährigen. Ein Wechsel wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wert: 64,2 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 4 - KAI HAVERTZ (BAYER LEVERKUSEN): Das vielleicht größte deutsche Talent schafft es ebenfalls unter die wertvollsten fünf. Joachim Löw machte den 19-Jährigen bereits zum Nationalspieler, für Leverkusen traf der offensive Mittelfeldspieler in 40 Saisonspielen 18 Mal und legte weitere sieben Tore vor. Ein aufregender Spieler, der auf einen Wert von 64,3 Millionen Euro kommt © Getty Images

PLATZ 3 - NICOLÓ ZANIOLO (AS ROMA): Ein Italiener unter den Top 3. Der offensive Mittelfeldspieler beeindruckte die römischen Fans zuletzt mit seinem unbekümmerten Spiel und dem grenzenlosen Potenzial. Der 19-Jährige steht auf der Liste des FC Bayern. Konkurrenzlos sind die Münchner aber mit Sicherheit nicht. Wert: 67,4 Millionen Euro © Getty Images

PLATZ 2 - MATTÉO GUENDOUZI (FC ARSENAL): Der junge Mann beeindruckt nicht nur mit seiner Haarpracht. Auch auf dem Platz sorgt der zentrale Mittelfeldspieler oftmals für Staunen. Für seine 20 Jahre wirkt der Franzose oftmals unglaublich abgeklärt und cool. Bei den Gunners ist er bereits unverzichtbar. Sein Wert beträgt daher 70,1 Millionen Euro © Getty Images

