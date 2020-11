ALBA Berlin: Personalnot vor EuroLeague-Partie gegen FC Barcelona

Die Austragung der EuroLeague-Partie zwischen dem deutschen Basketballmeister ALBA Berlin und dem FC Barcelona am Donnerstag (19.00 Uhr) steht laut Aussage von ALBA-Coach Aíto García Reneses auf der Kippe.

ALBA Berlin gehen die Spieler aus

Bei den Hauptstädtern hatten sich zuletzt sieben Personen mit dem Coronavirus infiziert, die Mannschaft begab sich anschließend geschlossen in Quarantäne.

Am Montag stand nach zweiwöchiger Zwangspause das erste Training an. An diesem nahmen lediglich sieben Spieler, "einschließlich Malte Delow und Lorenz Brenneke, die eigentlich vor allem für unseren Kooperationspartner Lok Bernau spielen" teil, berichtete García Reneses.