Argentinien-Idol Diego Maradona erfolgreich am Gehirn operiert

Diego Maradona wird bei einer Not-Operation in Buenos Aires ein Bluterguss an der Hirnhaut entfernt. Sein Leibarzt verkündet danach gute Nachrichten.

Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona ist am Dienstag in Buenos Aires ein Bluterguss an der Hirnhaut, ein sogenanntes subdurales Hämatom, entfernt worden.