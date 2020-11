BVB: Jude Bellingham von Borussia Dortmund über die deutsche Sprache

Bellingham: Darum wählte ich den BVB

Bellingham erklärte dabei auch, was den BVB so einzigartig macht - gerade für einen jungen Spieler. "Die Art, wie sie junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren, ist auf einem anderen Level. Es gibt in Europa keinen Klub, der es genau so wie sie macht." Mit den Schwarz-Gelben trifft Bellingham am Mittwoch in der Champions League auf den FC Brügge.