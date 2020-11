Champions League, FC Bayern: Robert Lewandowski widmet Gerd Müller seine Tore

Robert Lewandowski denkt nach seinen Treffer in der Champions League an Gerd Müller. Der Pole bedankt sich in einer emotionalen Botschaft bei der Bayern-Ikone.

Lewandowski über Müller: "Treibt mich jeden Tag an"

Der 32-Jährige setzte seine emotionale Botschaft an den an Demenz erkrankten und in einem Pflegeheim lebenden Müller fort: "Das Ausmaß dessen, was du erreicht hast, treibt mich an, jeden Tag daran zu arbeiten, um deiner Größe zumindest ein Stück näher zu kommen."