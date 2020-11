FC Bayern: Theater um David Alaba - so reagieren Flick, Müller, Boateng

Salihamidzic geht von Alaba-Abschied aus

Bayern-Trainer Flick "will dazu nichts sagen"

Heißt also: Flick verliert zur kommenden Saison seinen Abwehrchef, für dessen Verbleib er bis zuletzt noch intensiv geworben hatte. Als der Bayern-Coach mit Salihamidzics Aussagen konfrontiert wurde, entgegnete er schmallippig: "Ich habe das Interview von Hasan nicht gehört und deswegen will ich dazu nichts sagen."

Zugleich verwies Flick auf seine Aussagen auf der Pressekonferenz am Montag. "Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema - in einer Woche in der wir zwei schwere Spiele gegen Salzburg und Dortmund haben - beschäftigen müssen", hatte er am Montag betont.