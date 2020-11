Champions League, FC Bayern: Thomas Müller veräppelt Ramalho

Das hat der Bayern-Star beim 6:2-Sieg des FC Bayern München in der Champions League in Salzburg mal wieder einmal unter Beweis gestellt - während des laufenden Spiels.

Nach einer aus Müllers Sicht völlig überzogenen Reaktion des Salzburger Verteidigers André Ramalho nahm sich Müller den früheren Leverkusener zur Brust. "Du schaust so männlich aus - und dann kommst' so laut daher", sagte er zum Abwehrspieler.

Doch was hatte sich Ramalho geleistet? In der 34. Spielminute nahm Bayern-Torjäger Robert Lewandowski den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Nach einem Zuruf eines Teamkollegen entschied sich der Pole für einen Schuss mit dem rechten Fuß. Ramalho stellte sich in die Schussbahn und bekam den Ball an den Arm.