NFL: Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady reaktivieren Antonio Brown

Das Team aus Florida hatte Brown bereits am 27. Oktober unter Vertrag genommen, weswegen der 32-Jährige schon vergangene Woche an Teammeetings teilnehmen konnte und mit den Kraftrainern arbeitete. Ab Mittwoch kann er offiziell mit dem Team trainieren und steht so in Woche neun für das Spiel gegen die New Orleans Saints zur Verfügung. (SERVICE: Spielplan der NFL-Saison 2020/21)