Champions League: Schweigeminute vor Bayern-Spiel nach Terror in Wien

Österreich steht nach den Terroranschlägen in Wien unter Schock. Vor dem Spiel des FC Bayern in Salzburg wird es eine Gedenkminute für die Opfer geben.

Bayern München und der FC Salzburg werden im Champions-League-Spiel am Dienstagabend (Champions League: FC Salzburg - FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Wien mit einem Trauerflor antreten.