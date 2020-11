NFL: Jamaal Williams und AJ Dillon fehlen Green Bay und Rodgers wegen Corona

Corona hat die NFL im Griff. Nun erwischt es die Green Bay Packers. Nach dem positiven Befund von AJ Dillon muss auch Jamaal Williams als Risikokontakt in Isolation.

Am Donnerstag muss das Team um Superstar Aaron Rodgers bei den San Francisco 49ers auf AJ Dillon verzichten. ( SERVICE: Spielplan der NFL ) Bei dem Running Back wurde am vergangenen Montag ein positiver Corona-Befund festgestellt.

"Sie müssen isoliert werden und ab dem Zeitpunkt des letzten Kontakts mit der infizierten Person, der am Sonntag stattfand, für fünf Tage vom Team und den Trainingseinrichtungen fernbleiben", erklärte eine NFL-Quelle gegenüber ESPN .

Personalmangel bei den Running Backs

Zusammen waren die drei Spieler bisher für 780 Rushing-Yards und sechs Touchdowns verantwortlich. Vor allem Williams zeigte sich in der Verletzungspause von Jones in Topform und kam in den beiden Spielen auf insgesamt 216 Yards im Rush und Receiving.