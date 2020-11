Handball: Deutschland - Bosnien-Herzegowina findet statt

Grünes Licht vom Dachverband: Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handballer gegen Bosnien-Herzegowina kann wie geplant am Donnerstag (16.15 Uhr) stattfinden. Die Europäische Handball-Föderation EHF bestätigte am Dienstagabend den Spieltermin, zuvor hatten die Bosnier wegen mehrerer coronabedingter Ausfälle eine Spielverlegung bei der EHF beantragt.

Am Sonntag (15.15 Uhr) folgt für das deutsche Team planmäßig das zweite EM-Qualispiel in Tallinn gegen Estland.

"Der bosnische Verband hatte in einem Gespräch mit der Europäischen Handball-Föderation und dem Deutschen Handballbund erklärt, aufgrund zahlreicher Corona-Fälle keine spielfähige Mannschaft stellen zu können und um eine Verlegung gebeten. Die EHF sah aber keine formale Basis, diesem Wunsch zu entsprechen", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend dazu mit. Die bosnische Delegation werde am Mittwochabend in Düsseldorf erwartet und unterziehe sich dann einem weiteren Corona-Test.