DFB-Pokal: 1. FC Schweinfurt - FC Schalke 04 1:4, Schöpf trifft doppelt

Gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 hat der Krisenklub im DFB-Pokal endlich wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnet. Beim 4:1 (2:1) gegen den krassen Außenseiter im Nachholspiel der ersten Runde knüpften die Königsblauen jedoch eine Stunde nahtlos an die trostlosen Auftritte ihrer Sieglos-Serie in der Bundesliga an. (LIVETICKER zum Nachlesen)