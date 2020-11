Champions League: Stimmen zum FC Bayern und zu Borussia Mönchengladbach

Ex-Gladbach-Coach erklärt: Darum ist Stindl so wichtig

Borussia Mönchengladbach spielte sich bei Schachtjor Donezk regelrecht in einen Rausch.

Durch den Dreier in der Ukraine übernimmt die Borussia in der Hammergruppe B die Tabellenführung - kein Wunder, dass sich die Gladbacher nach der Partie vollends zufrieden zeigten. Alle außer Christoph Kramer, der nach der Gala den Schiedsrichter aufsuchte. (Service: Die Tabellen der Champions League )

Lars Stindl: "Es war eine sehr gute Leistung heute, wir waren von Anfang an sehr konzentriert, sehr unangenehm gegen eine eigentlich technisch starke und spielstarke Mannschaft. Wir wollten giftig sein und eiskalt nach vorne. Natürlich ist uns einfach auch Vieles gelungen. Wir haben aus fast jeder Chance ein Tor gemacht und das Spiel relativ früh auf unsere Seite gezogen und sehr reif zu Ende gespielt. Trotzdem wissen wir, dass in drei Wochen wieder ein ganz anderes Spiel auf uns zukommt."

...zum Spielstil: "Das ist die Art und Weise, wie wir momentan Fußball spielen. Wir haben die Spiele von Donezk analysiert und wussten, was auf uns zukommt. Wir wussten aber auch, dass es Möglichkeiten gibt. Wir haben von Anfang an wenig Zweifel daran aufkommen lassen, was wir vor haben. Wir waren griffig und giftig im Anlaufen und haben Donezk sehr früh unter Druck gesetzt. Deshalb hatten wir Ballgewinne, haben dann zielstrebig zum Tor gespielt und die Tore auch gemacht. Und dazwischen auch mal eine Ballbesitzstafette aufgezogen, um Ruhe rein zu bekommen und das Spiel nicht zu hektisch zu machen. Das war insgesamt eine sehr reife Leistung von uns."