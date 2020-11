Champions League: Lok Moskau - Atlético Madrid 1:1

Atletico Madrid muss sich in der Bayern-Gruppe bei Lokomotive Moskau mit einem Unentschieden begnügen. Mit einem Sieg in Salzburg zieht der FC Bayern davon.

Atletico Madrid hat sich in der Champions-League-Gruppe von Bayern München am Dienstag Lokomotive Moskau vom Leib gehalten (Service: Die Spiele zum Nachlesen im TICKER ).

Der spanische Spitzenklub erreichte in Moskau ein 1:1 (1:1) und erkämpfte damit seinen vierten Punkt in der Gruppe A, Lok steht bei zwei Punkten. Beide haben gegen die Bayern bereits verloren (Service: Die Tabellen der Champions League ).

Am 25. November treffen Atletico und Lok in Madrid erneut aufeinander. Gegen München spielt Atletico am 1. Dezember, Moskau reist zum Abschluss der Gruppenphase am 9. Dezember zu den Bayern.