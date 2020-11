Alphonso Davies laut CIES-Studie wertvollster Jungprofi vor Sancho, Fati und Haaland

Alphonso Davies mischt die Fußball-Elite Europas auf. Das spiegelt sich auch in dem Marktwert des Kanadiers wieder. Eine Studie kürt ihn zum wertvollsten Jungprofi.

Nicht nur tempomäßig kann dem 20 Jahre alten Kanadier im Profifußball kaum ein Spieler das Wasser reichen, der Linksverteidiger des FC Bayern München legte in der vergangenen Saison einen kometenhaften Aufstieg hin – mit dem Triple als Krönung.

Davies schlägt Sancho und Haaland

Das schlägt sich natürlich auch in seinem Marktwert nieder. Der ist in den vergangenen Monaten rapide angewachsen. Das CIES Football Observatory hat nun eine neue Studie von den Marktwerten der in den 2000er Jahren geborenen Profis veröffentlicht. Das Ergebnis: Davies ist wertvollster Jungprofi – und das mit Abstand.