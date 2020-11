Tennis, ATP: Corentin Moutet bei Paris Masters positiv auf Coronavirus getestet

Corentin Moutet steht in der Weltrangliste an Position 75 © Imago

Der Franzose Corentin Moutet ist am Rande des ATP-Masters in Paris positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte die ATP am Dienstag.

In Paris sind aus deutscher Sicht Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei. Struff trifft am Dienstagabend in der zweiten Runde auf den Spanier Pablo Carreno Busta, Zverev spielt am Mittwoch gegen den Australier John Millman oder den Serben Miomir Kecmanovic um einen Platz im Achtelfinale.