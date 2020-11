Champions League: RB Leipzig - Paris Saint-Germain live im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig: Selbstvertrauen angekratzt

Es ist das mögliche Gruppen-Aus, das nach der 0:5-Klatsche bei Manchester United droht. Entweder im Heimspiel am Mittwoch ( Champions League: RB Leipzig – Paris Saint-Germain um 21 Uhr im LIVETICKER ) oder drei Wochen später in Paris müsse sein Team "einen Pflichtsieg" einfahren, forderte Nagelsmann, "wenn wir in der Gruppenphase weiterkommen wollen" (Service: Tabelle der Champions League ).

Vor einer Woche wäre RB vermutlich sogar als Favorit ins Spiel gegangen, Leipzig thronte an der Tabellenspitze der Bundesliga und fühlte sich fast unbesiegbar. Doch die zwei Niederlagen in Manchester und in Mönchengladbach (0:1) nagen mächtig am Selbstvertrauen der "Bullen".