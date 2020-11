Brügge - BVB live: Champions League heute im TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund steht vor einem wichtigen Spiel in der Champions League. Und nach dem Duell mit Brügge wartet auch schon das Spiel gegen den FC Bayern.

Mit einem Erfolg im wegweisenden Duell beim FC Brügge will der Vizemeister Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League nehmen und nebenbei weiteres Selbstvertrauen für das Topspiel gegen Bayern München tanken.

"Es ist sehr gefährlich, was wir machen. Wir sind am Limit. Wir wollen nicht lange dort bleiben. Aber es ist ein wichtiges Spiel für uns. Darauf konzentrieren wir uns", sagte ein nachdenklicher Trainer Lucien Favre vor der Begegnung beim belgischen Meister am Mittwoch (Champions League: FC Brügge - Borussia Dortmund um 21 Uhr im LIVETICKER).