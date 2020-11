Eintracht Frankfurt: Silva, Kostic - wer wird der nächste Jovic?

C. Michel

Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt, gab im Gespräch mit dem kicker einen Einblick: "In der zurückliegenden Saison ist es ein Umsatzeinbruch von 15 bis 20 Millionen Euro gewesen. In der laufenden Saison kommen wir ganz schnell auf 50 bis 70 Millionen Euro, wenn auch die Rückrunde weitgehend ohne Zuschauer verläuft."

Die eisern angesparten Reserven sind langsam auch bei dem Traditionsverein aufgebraucht. Der Bürgerausschuss des Landes Hessens genehmigte eine Landesbürgschaft in Höhe von 16 Millionen Euro, die aber nicht für Transfers verwendet wird. Es gehe um bestehende “Sicherungsmittel für Kreditlinien, die wegen der Pandemie weniger werthaltig wurden".

Sprich: Es ist die Zeit, in der Sportvorstand Fredi Bobic wieder seine Stärken zeigen muss. Die Eintracht, so betonte der Europameister von 1996 immer wieder, sei ein "gehobener Ausbildungsverein". Und als solcher gilt: Spieler müssen vergleichsweise günstig geholt und später für ein Vielfaches verkauft werden.

Doch welche Profis sind das Tafelsilber der Hessen und können somit in die Fußstapfen von Luka Jovic und Sébastien Haller, die vor zwei Jahren rund 100 Millionen Euro in die Kasse spülten, treten? SPORT1 nennt fünf Kandidaten.

Filip Kostic

Aktuell fehlt der Serbe wegen einer Knieverletzung, doch spätestens nach der Länderspielpause will Kostic wieder voll angreifen. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2023.

Daichi Kamada

Daichi Kamada hat eine Entwicklung genommen, von der die Verantwortlichen im Sommer 2017 geträumt haben, als sie ihn für rund 1,6 Millionen Euro aus Japan an den Main holten. Nach einem ersten Jahr zum Vergessen liehen ihn die Hessen nach Belgien aus, wo er mit 16 Treffern und neun Vorlagen überragte.

Trainer Adi Hütter entpuppte sich nach dessen Rückkehr schnell zum Fan und ließ den 24-Jährigen trotz eines Angebots aus Italien nicht mehr gehen. Die Frankfurter kämpften in diesem Sommer lange um seine Vertragsverlängerung bis 2023 und Kamada setzte sich das Ziel, mit 15 Scorerpunkten den nächsten Karriereschritt gehen zu wollen.

Die ersten sechs Spieltage geben ihm Recht: Ein Treffer und vier Vorlagen stehen auf der Habenseite. Auch wenn dem Spielmacher noch etwas die Konstanz abgeht und er den Ball teilweise zu lange führt, ist er bei Hütter korrekterweise gesetzt. Bei einem Verkauf werden die Frankfurter sicherlich mehr als das fünf- oder sechsfache dessen erlösen, was sie vor drei Jahren bezahlt haben.

Evan N’Dicka

Für Evan N’Dicka griff die Eintracht im Sommer 2018 tief in die Tasche. 5,5 Millionen Euro überwiesen die Hessen an den französischen Zweitligisten AJ Auxerre für das große, aber bis dato noch völlig unbekannte, Talent.

Der Start in die neue Saison lief verletzungsbedingt zwar unglücklich, doch in zwei Spielzeiten stand der erst 21 Jahre alte Innenverteidiger schon in 71 Partien auf dem Platz. Der Linksfuß ist schnell unterwegs, hat einen passablen Spielaufbau, er antizipiert Situationen frühzeitig und löst diese geschickt.