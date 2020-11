DFB-Pokal: Schweinfurt gegen FC Schalke findet statt

Das DFB-Pokalspiel zwischen Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 und Bundesligist Schalke 04 kann wie vorgesehen am Dienstagnachmittag in Gelsenkirchen stattfinden.

Am Montag hatte es bei den Schalkern eine Corona-Infektion im Mannschaftskreis gegeben. Der Spieler, dessen Name nicht bekannt gegeben wurde, befindet sich in häuslicher Quarantäne.