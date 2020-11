Deutschland Cup: Söderholm schaut aus der Quarantäne beim Training zu

Toni Söderholm lebt in Isolation, schaut seinen Stars aber dennoch bei der Vorbereitung auf den Deutschland Cup zu - und verteilt Anweisungen.

Bundestrainer Toni Söderholm schaut aus seiner Corona-Quarantäne in München zu, wie sich seine Nationalspieler auf den Deutschland Cup in Krefeld vorbereiten. "Wir sind in total engem Austausch und telefonieren permanent, er kann das Training sehen", berichtete U18-Nationaltrainer Steffen Ziesche, der zusammen mit Thomas Popiesch, dem Chefcoach des DEL-Klubs Fischtown Pinguins Bremerhaven, den Finnen beim Heimturnier vertritt.