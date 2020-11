Jetzt ist es offiziell: BlizzConline gratis für alle Zuschauer!

Diablo 4 und Overwatch 2?

Fans rechnen damit, dass es auf der BlizzCon weitere Neuigkeiten zu den heiß erwarteten Titeln Overwatch 2 und Diablo 4 geben wird. Auch zum Mobile Spin-Off Diablo Immortals werden Neuigkeiten erwartet. Während im MMO World of Warcraft noch in diesem Jahr die Shadowlands-Erweiterung kommt und auch in Hearthstone die Dunkelmond-Wahnsinn-Expansion ansteht, gab es bei Starcraft 2 zuletzt das finale große Update. Ob ein weiterer Teil der beliebten Strategie-Serie geplant ist, steht noch in den Sternen.