BVB-Pressekonferenz mit Favre vor Brügge im Ticker zum Nachlesen

Der BVB tritt in der Champions League beim Club Brügge an. Sorgen gibt es um Mats Hummels. SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Der BVB steht in der Champions League unter Druck!

Nach dem verpatzten Auftakt und der Niederlage gegen Lazio Rom gewann das Team von Lucien Favre am 2. Spieltag zwar mit 2:0 gegen Zenit Sankt-Petersburg, dennoch liegen die Dortmunder aktuell nur auf Rang drei ihrer Gruppe.

Das Spiel am Mittwochabend beim Club Brügge ist daher richtungsweisend. Denn die Belgier haben einen Punkt mehr als die Dortmunder gesammelt ( Champions League: Club Brügge - Borussia Dortmund, Mittwoch 21 Uhr im LIVETICKER )

Nach der Pleite in Rom zeigte sich die Favre-Elf zuletzt verbessert, gewann die vergangenen drei Spiele zu Null. Einer der überragenden Akteure war Mats Hummels, der neben starker Defensivleistung auch als Torschütze in Erscheinung trat.

Allerdings fällt genau dieser Hummels in Brügge aus. Das bestätigte Favre auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Abwehrchef hatte sich nach seinen beiden Toren beim 2:0-Erfolg in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

"Es wird nicht klappen", sagte Trainer Lucien Favre, der aber auf einen Einsatz von Hummels im Ligagipfel gegen Bayern München am Samstag hofft.

Wie Hummels ersetzt wird, wollte Favre noch nicht sagen. Der Schweizer zieht auch eine Rückkehr zur Dreierkette in Betracht.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

+++ Favre über Brügge +++

"Es war schwer für uns, wir haben dort 1:0 gewonnen mit etwas Glück. Im Rückspiel haben wir 0:0 gespielt, es war sehr schwierig. Sie sind immer noch in Abwehr und Angriff sehr gut. Sie konnten auch einige Spieler halten. Man sieht, dass sie seit einiger Zeit zusammenspielen. Es ist kein Zufall, dass sie belgischer Meister wurden. Es ist eine sehr gute Mannschaft."

+++ Favre über Haaland +++

+++ Meunier über die vergangenen Spiele +++

"Es war eine sehr gute Woche. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Auch im Supercup gegen Bayern haben wir sehr gut gespielt. Wir können aber immer etwas verbessern, wie den Spielaufbau oder den Rückzug in die Defensive. Es zeigt, dass wir uns auf dem aufsteigenden Ast befinden. Ich hoffe, dass das so anhält. Am Wochenende werden wir gegen Bayern spielen und dort 100 Prozent geben oder mehr."