Arjen Robben fällt verletzt aus und äußert Zweifel an Zeit bei Groningen

Arjen Robben fehlt dem FC Groningen erneut für längere Zeit. Der ehemalige Superstar des FC Bayern redet über Selbstzweifel und den Spaß am Fußball.

Aufgrund von leichten körperlichen Beschwerden in den vergangenen Wochen werde der Flügelspieler vor Dezember nicht mehr zum Einsatz kommen, teilte der Klub am Dienstag mit.

Für die generelle Skepsis in der Öffentlichkeit an seinem Comeback in Groningen zeigte der Offensivstar Verständnis.