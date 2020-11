Mesut Özil wird Berater von Venture Captial Fonds Class 5 Global

Mesut Özil bastelt an der Karriere nach der Karriere. Nun steigt der ehemalige Weltmeister in die Finanz-Branche ein.

Jetzt wird bekannt, dass der 32-Jährige bereits an der Karriere nach dem Fußball arbeitet. Wie Bloomberg berichtet, schließt sich Özil dem Venture Capital Fonds Class 5 Global aus San Francisco als "strategischer Berater" an. Ziel des Unternehmens, das dem Bericht zufolge über Mittel in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar verfügt, sei, Gelder aus den USA in aufstrebenden Märkten zu investieren. Dabei stünden Online-Startups im Fokus.