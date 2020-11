Apex Legends: Alle Infos zu Season 7

Das nächste Update in EA’s erfolgreichem Battle Royale landet am 4. November auf eurer Festplatte. Die "Ascension" getaufte Season krempelt dabei einige Dinge gewaltig um, allen voran die Spielwiese.

Willkommen auf Olympus

Es gibt wieder eine neue Map zu bestaunen, die als Arena für die Fights dienen wird. Ihr Name lautet "Olympus" und sie unterscheidet sich deutlich von World’s Edge und King’s Canyon. Weder Ruinen noch braune Schluchten dominieren hier das Landschaftsbild, sondern satte Grünflächen, Wohn- und Bürogebäude. Ein verzweigter Tunnel führt an die Enden der Maps und im Zentrum überragt der wohl namensgebende Berg alle anderen Ebenen.

Olympus wirkt deutlich ebener und ruhiger als die bisherigen Karten, was vermutlich dem neuen Fahrzeug geschuldet ist, mit dem ihr über die Ebenen sausen sollt. Das Trident ist ein schwebendes Transportmittel, mit dem Squads der Zone entkommen, oder Verfolgungsjagden führen können. Von sich aus wird das Trident keinen Schaden an Feinden anrichten, Fußgänger dürfen also aufatmen. Allerdings lässt sich das Hover-Fahrzeug mit Abilities ausstatten, etwa Gibraltar’s Schild, oder Rampart’s Minigun, was für einige kreative Spielzüge sorgen dürfte.