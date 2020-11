NFL: Tom Brady und Tampa Bay Buccaneers gewinnen bei New York Giants

Nach zwischenzeitlichem 3:14-Rückstand hat die Franchise um Superstar Tom Brady einen knappen 25:23-Sieg bei den New York Giants eingefahren. Zwei Interceptions von Giants-Quarterback Daniel Jones in der zweiten Halbzeit brachten den Bucs die Möglichkeit zu zehn Punkten.

Brady mit zwei Touchdown-Pässen

Mit seinen zwei Touchdown-Pässen im MetLife Stadium schraubte Brady seine Karriere-Ausbeute auf 561 und zog damit in der Bestenliste wieder an Drew Brees (560) von den New Orleans Saints vorbei. Am Sonntag (Ortszeit) kommt es zum Duell der beiden "Oldies".