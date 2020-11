RB Salzburg - FC Bayern LIVE: Champions League im TV, Stream & Ticker

Jetzt spricht Alaba: So erfuhr der Bayern-Star von den Plänen

Der FC Bayern kann in der Champions League seine historische Siegesserie fortsetzen. Die Unruhen um David Alaba vor dem Salzburg-Spiel nerven jedoch Hansi Flick.

Der Siegeszug des FC Bayern in der Champions League ist bereits historisch.

Aktuell stehen die Münchner in der Königsklasse bei 13 Siegen nacheinander - dies gelang seit der Umorganisation des Europapokals der Landesmeister zur Champions League ab der Saison 1992/93 keinem anderem Team - gegen den FC Salzburg soll Nummer 14 eingefahren werden. (Champions League: FC Salzburg - FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

FC Bayern Trainer Flick: "Bin alles andere als glücklich"

"Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche mit zwei so schweren Spielen befassen müssen. Wir werden als Mannschaft, eine gute Antwort haben, hoffe ich", sagte Flick vor den schweren Spielen in Salzburg und bei Borussia Dortmund.