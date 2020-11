Schweinfurt - Schalke 04: Corona-Fall bei S04 vor DFB-Pokalspiel

Bei Schalke 04 ist ein Coronafall in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten © Imago

Kurz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Schweinfurt 05 tritt bei Schalke 04 ein Coronafall auf. Der Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne

Beim Bundesligisten Schalke 04 ist am Montag, einen Tag vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Viertligisten Schweinfurt 05, ein Coronafall in der Lizenzspielermannschaft aufgetreten. (DFB-Pokal: 1. FC Scheinfurt 05 - FC Schalke 04 am Di. ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)