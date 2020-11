Formel 1: Neues Vettel-Team Racing Point mit Chaos-Wochenende

Sebastian Vettel fährt in Imola ein starkes Rennen. Doch durch Fehler anderer wird er um ein gutes Ergebnis gebracht. Erwartet ihn in der kommenden Saison ähnliches?

Nicht so bei Sebastian Vettel an diesem Wochenende. Der Deutsche stand mit seinem Ferrari geschlagene 13,1 Sekunden in der Box. In der Formel 1 ist das eine gefühlte Ewigkeit. Dadurch verlor er trotz eines bis dahin guten Rennens viele Plätze.