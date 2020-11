FC Bayern: SPORT1 klärt die wichtigsten Fragen zum Alaba-Knall

Nach SPORT1 -Informationen hat Hasan Salihamidzic Alaba-Berater Pini Zahavi am Samstag telefonisch mitgeteilt, dass die Bayern ihr Angebot nicht nachbessern werden. Am Sonntag sprach der Sportvorstand mit Alaba persönlich über die Entscheidung der Bayern.

Dem Spieler wurde auch mitgeteilt, dass Hainer am Abend in einer TV-Sendung sitzen werde und im Falle einer Frage zum Vertrags-Poker die Bayern-Entscheidung verkünden werde.

In Pressekonferenzen und diversen Interviews mit FCB-Protagonisten standen Fragen zu Alaba an der Tagesordnung. Der Fokus aufs Sportliche litt darunter. Zudem wollten die Bayern mit dieser Entscheidung auch ein Statement setzen.

Unklar. Möglich ist aber, dass ein millionenschweres Angebot im kommenden Wintertransfer-Fenster für die Bayern interessant wird, um wichtige Einnahmen generieren zu können. In diesem Fall würde Alaba den Bayern in der sportlich bedeutenden Rückrunde fehlen. Ein ablösefreier Wechsel im Sommer ist wahrscheinlicher.

Unklar. Monatelang wurde behauptet, dass Zahavi für Alaba ein Gehaltspaket um die 20 Millionen Euro pro Jahr schnüren will. Seitens der Bayern sollen elf Millionen Grundgehalt plus sechs Millionen Euro an möglichen Prämien geboten worden sein.

Offiziell bestätigt hat diese Zahlen niemand, dementiert aber auch nicht, was Alaba stört: "Ich kann jedem Fan versichern, dass die Summen, die in den Raum gestellt wurden, nicht der Wahrheit entsprechen. Es hat mich verletzt, dass diese Zahlen nicht auch von offizieller Seite dementiert wurden. Das hat mich enttäuscht."

Er ging deutlich in die Offensive und legte sogar später bei Sky nach: "Als die Vertragsverhandlungen losgingen, ging es schon nicht in die richtige Richtung. Das ist jetzt ein Jahr her und da war Corona noch sehr weit weg. Da wurde mir ein Vertrag vorgelegt, in dem mir Anerkennung und Wertschätzung wirklich nicht gegeben wurde. Das hat mich enttäuscht."