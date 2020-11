Handball-Nationalmannschaft: Wolff, Weinhold, Weber fehlen in EM-Qualifikation

EM-Qualifikation auch Auftakt für Gislason

Damit startete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Montag mit 20 Spielern in die Lehrgangswoche. Am Donnerstag (16.15 Uhr) trifft das deutsche Team zum Auftakt der EM-Qualifikation in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina, am Sonntag (15.15 Uhr) geht es in Tallinn gegen Estland. Es sind die ersten Länderspiele für Gislason als DHB-Coach.