BVB: Für Erfolge hätte Mats Hummels bei Bayern bleiben müssen

Mats Hummels ist die prägende Figur beim BVB. Die Jagd nach Titeln gestaltet sich in seiner Wohlfühloase aber schwierig, meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Während der Abwehrchef des BVB an den vergangen beiden Bundesliga-Spieltagen drei Tore erzielte, kommt der "geliebte" Reviernachbar in der laufenden Saison ebenfalls auf diese Anzahl an Treffern - als gesamte Mannschaft.