Das ist der Summoners War World Arena Championship Europe 2020

Die diesjährige Ausgabe des internationalen Summoners War E-Sport-Turniers Summoners War World Arena Championship , kurz SWC 2020 , befindet sich auf ihrer Zielgeraden. Beim Europe Cup am 7. November erhalten acht Teilnehmer aus ganz Europa die Möglichkeit, sich einen der zwei europäischen Startplätze für das große Weltfinale am 21. November zu sichern.

Unter den acht Spielern, die sich in der Vorrunde qualifiziert haben, befinden sich auch zwei deutsche Herausforderer : Ismail “Ismoo” Erboga aus Nordrhein-Westfalen sowie Marvin “xnightx96” Frese aus Rheinland-Pfalz. Das Europafinale wird am 7. November ab 14 Uhr auf dem offiziellen Summoners War Esports-Kanal live übertragen und neben Deutsch auch auf Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Koreanisch und Japanisch kommentiert und analysiert.

SWC 2020 ist bereits die vierte Ausgabe des internationalen E-Sport-Turniers, bei dem die besten Spieler von Summoners War um Ruhm, Ehre und ihren Anteil am Gesamt-Preispool in Höhe von 210.000 US-Dollar kämpfen.

SWC 2020 nur im Online-Format

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie findet das Turnier in diesem Jahr zum ersten Mal als reines Online-Event statt. So wie auch die Spieler diesmal von ihren Wohnorten aus an dem Turnier teilnehmen und sich ihren Herausforderern entgegenstellen, kommentieren die Experten*innen Carolin “CapCaro” Heinrich, Mario “Mards” Enzinger und Ben “Buddy” Peters die Matches an unterschiedlichen Produktionsstätten.