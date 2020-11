FC Bayern: David Alaba enttäuscht und bestreitet Gehaltsforderungen

Nachdem die Münchner am Sonntagabend in Person von Präsident Herbert Hainer öffentlich verkündeten das vorliegende Vertragsangebot nach monatelangen Verhandlungen zurückgezogen zu haben, hat sich nun David Alaba selbst zu Wort gemeldet - und bestätigt, dass er und sein Umfeld - wie von SPORT1 berichtet - von der Bayern-Ansage überrumpelt wurden.

Noch am Freitag war es in München zu einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den Beteiligten gekommen - ohne Ergebnis. "Wie sie handeln, habe ich nicht gewusst. Ich habe direkt nach den Gesprächen gesagt, dass ich in sieben Tagen mir nicht diese Gedanken machen kann, um eine Entscheidung zu treffen. Wir hatten drei Spiele in sieben Tagen", verteidigte sich Alaba.