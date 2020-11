Schweinfurt - Schalke 04: DFB-Pokal LIVE im TV, Livestream, Liveticker

Manuel Baum (l.) und der S04 gehen trotz der Sieglos-Serie in der Liga als Favorit in das Duell © Imago

Am Dienstag trifft der FC Schalke 04 im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Schweinfurt 05. ( DFB-Pokal: 1. FC Scheinfurt 05 - FC Schalke 04 am Di. ab 16.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER )

Schalke weiter ohne Trio

Die Königsblauen gehen mit gemischten Vorzeichen in die Partie. Für ein Weiterkommen spricht, dass S04 in den letzten dreißig Jahren nur einmal in der ersten Pokal-Runde scheiterte. Dagegen spricht, dass S04 am Wochenende jüngst seine Sieglos-Serie in der Liga auf 22 Spiele ausweitete.