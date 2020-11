LoL: Dieser Champion wurde bei den Worlds am häufigsten gebannt

Lucian thront über allem

Mit einer 78,9% Banrate erzielte Lucian einen exorbitant hohen Wert. Der Schütze war damit der mit Abstand meistgebannte Champion der Worlds 2020. Überhaupt war der ursprüngliche Bot-Laner in 93,4% der Fälle Teil der Pick-und-Ban-Phase. Das Lucian ein starker Charakter ist, war auch vor den Weltmeisterschaften in Shanghai, China klar. Mit einer solchen Aufmerksamkeit hätte wohl trotzdem keiner im Vornherein gerechnet.

Neben Lucian schafften es mit Nidalee (63,2%) und Twisted Fate (60,5%) noch zwei weitere Champions in über mindestens 60% aller Fälle gebannt zu werden. Dahinter tummeln sich Camille (55,3%), Syndra (52,6%) und Ornn (52,6%). Vor allem die beiden letztgenannten kommen mit 89,5% (Syndra) und 90,5% (Ornn) an Lucians Wert ran, was die schiere Teilnahme an den Pick-und-Ban-Phasen angeht.